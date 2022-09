Regen op komst, nog 22 graden

Vandaag is het zwaar bewolkt tot betrokken. We halen maar 22 graden meer. Het gaat regenen, vooral na de middag, bij een toenemende noordoostenwind.

Ook vanavond en vannacht is het regenachtig. Het kan zelfs intens regenen, en ook een donderslag is mogelijk. De temperaturen zakken naar 15 graden. Vanaf morgen krijgen we koeler weer met maxima onder de 20 graden.

Woensdag wordt het na de middag droger en het is dan wisselend bewolkt.

Donderdag en vrijdag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, er kunnen enkele buien vallen en de maxima zitten dan op zo’n 17 graden. Ook in het weekend krijgen we wisselvallig weer.

