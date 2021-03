Regen op komst, ook de wind trekt stilaan aan

Een zuidwestelijke wind voert nog zachtere lucht aan met maxima rond 10 graden.

Vanavond en vannacht is het regenachtig en winderig. De wind trekt verder aan en wordt tegen de ochtend krachtig tot stormachtig. Het is wel zacht met minima rond 8-9 graden.

Morgen trekt een forse stormdepressie door het Noordzeegebied en er zijn later op de ochtend erg zware rukwinden mogelijk van meer dan 100 km per uur. Na de middag luwt de wind langzaam. Het wordt een 12-tal graden. Eerst is het nog regenachtig, later komt de zon erbij en nog later volgen weer een aantal buien.