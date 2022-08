Regen op komst, temperaturen blijven wel op peil

De warmste temperaturen zijn verdwenen, maar vandaag houden we toch zo’n 25 tot 27 graden vast. Er is kleine kans op een regenbui, maar op de meeste plekken houden we het droog.

Ook aan de kust krijgen we een mix van zon en wolken bij een maximumtemperatuur van 25 graden. Een kleine regen- of onweersbui is er mogelijk. Er staat daarbij een matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt bij minima rond een 16-tal graden. Ook morgen krijgen we een wisselvallige dag met kans op een lokale regen- of onweersbui. Het blijft echter zomers warm met maxima landinwaarts van 27 tot 28 graden.

Regenzone op komst

Woensdag komt er mogelijk een regenzone dichterbij met perioden van soms intense regen. Donderdag is er dan nog een enkele bui, maar de droge perioden overheersen opnieuw. We halen dan nog maximaal 23 graden.