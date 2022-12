Regen vanaf de middag, bij 12 graden

Vandaag start droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op regen toe. Vanaf de middag kan het intens gaan regenen. De maxima halen 12 graden bij een stevige zuidwestenwind met uitschieters tot 80 km per uur.

Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met perioden van regen. Er kan tijdelijk wat minder wind staan en het blijft erg zacht met minima rond 11 graden.

Morgen komen we dan in uiterst zachte lucht terecht waarbij de maxima zelfs naar 15 graden kunnen oplopen. Er zijn wel opnieuw perioden met regen en vrij veel wind, met nog maar eens rukwinden tot 80 km per uur.

Zondag krijgen we gelijkaardig weer, regen dus en veel wind. De maxima zitten dan op een 13-tal graden.

Maandag wordt het tijdelijk aan wat rustiger met een afnemende wind en meestal droge perioden. De maxima schommelen rond de 10 graden.

