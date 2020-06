Regenachtig, later droger

Vandaag vallen er eerst nog buien of regen, later op de dag wordt het droger en klaart het wat op.

Er staat weliswaar veel wind. De maxima halen 19 graden.

Vanavond en vannacht is het droog met een mix van wolken en opklaringen. Het wordt tegen de ochtend een 8-tal graden.

Morgenochtend is nog een enkele bui mogelijk in de ochtend. In de namiddag wordt het droog bij een mix van wolken en opklaringen.