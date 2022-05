Regenachtig, soms met onweer

We krijgen al snel overal bewolking en het regenen vanaf de Franse grens. Dat kan gepaard gaan met onweer. De buien worden ook intenser in de loop van de dag.

De maxima liggen tussen 19 graden vlak aan zee en 22 graden in de provincie.

Vanavond en vannacht verlaten de buien het land via het oosten en noordoosten. Het wordt dan wisselend bewolkt met soms brede opklaringen en het blijft meestal droog. De minima liggen tussen 7 en 11 graden.

Morgen wordt de atmosfeer in de loop van de dag onstabiel, waarbij er een gestructureerde buienlijn voorbijtrekt van west naar oost in de namiddag. Daarop zullen de meeste buien vallen, mogelijk zelfs met een paar donderslagen. In de namiddag wordt het zonnig in onze provincie, vooral aan de kust.