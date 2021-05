Regenachtige dag met veel bewolking

Er staat ook een stevig windje uit het zuiden. Pas op het einde van de namiddag dag loopt zachtere lucht binnen en wordt het droger.

Vanavond en vannacht is het erg zacht, maar er blijft een pittig windje waaien uit het zuiden.

Morgenochtend is er kans op regen of onweer, nadien volgt een droge periode met opklaringen en we halen maxima vooraan de twintig graden. Tegen de late namiddag of vroege avond gaat het weer regenen of onweren.

Maandag krijgen we een wisselvallig weerbeeld met wolken, opklaringen en perioden met regen of buien. Het wordt dan 17 tot 18 graden.