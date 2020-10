Regenachtige donderdag

Een bewolkte donderdag met af en toe wat lichte regen. Die regen wordt na de middag wel intenser en de wind neemt toe in kracht. Het is vandaag 13 tot 14 graden.

Vanavond en vannacht geregeld regen of buien. De minima zakken naar acht of negen graden. De wind neemt stilaan af in kracht.

Ook morgen wisselvallig: eerst wat regen al volgt er daarna wel een drogere periode. Er zijn zelfs brede opklaringen bij. Het is morgen ook iets zachter: 14-15 graden.

Zaterdag nog iets zachter: we klimmen naar 18 graden. De dag start dan nog droog, in de late middag volgt er regen. Dat is de voorbode voor een regenachtige zondag bij 16 of 17 graden.

Ook maandag nog regenachtig, daarna komt een droge periode aan, maar ook iets frisser.