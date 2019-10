Regenachtige herfstdag

Het is ook fris met maxima die blijven steken op een graad of 14 graden gingen. Aan zee krijgen we na de middag windstoten tot 80 km/u. Ook vanavond kan het nog hard waaien, maar tegen de ochtend wordt het rustiger en verdwijnen de buien. Bij een open hemel kunnen de minima zakken tot 6 graden.

Morgen wordt een betere dag dankzij een wig van hoge luchtdruk. Het blijft dan droog met opklaringen, de maxima stijgen tot 15 graden. Tegen de avond wordt de kans op regen groter. Vanaf dinsdag passeert de ene depressie na de andere over onze provincie. Met van tijd intense buien en wind. De maximumtemperaturen blijven schommelen rond 15 graden.