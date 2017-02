Ruige, winderige en natte dag

Vanaf de middag wordt die hard tot stormachtig aan zee, krachtig tot hard boven land met uitschieters ruim boven de 100 km per uur. Daarbij komen perioden met regen of buien voor. Het wordt eerst een graad of elf, maar in de namiddag koelt het wat af.

Er blijven vannacht wel buien vallen, eventueel met winters karakter bij minima rond 4-5 graden en een naar noordwest draaiende wind.

Morgen is het wisselvallig met geregeld een aantal mogelijk winterse buien. Zelfs een donderklap is mogelijk. Het wordt niet meer dan 7 graden bij een matige noordwestelijke wind.