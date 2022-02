Rukwinden tot 90 km per uur, noodnummer 1722 actief voor stormschade

Vandaag wordt een regenachtige dag met veel wind. De rukwinden kunnen oplopen tot 70 à 80 kilometer per uur, of zelfs 100 kilometer per uur aan zee. Het noodnummer 1722 blijft daarom actief voor oproepen over stormschade. Het KMI kondigde code geel af voor heel het land.

Vandaag trekt een zeer actieve regenzone door onze omgeving met in de loop van de dag flink wat regen en wind. Het wordt ook weer zachter met maxima van rond 11 graden. De rukwinden kunnen daarbij uithalen tot rond 70 à 80 km per uur en er kan tot 20 liter water per vierkante meter vallen. Aan de kust wordt de wind heel krachtig en zelfs stormachtig met rukwinden tot 90 kilometer per uur, of zelfs meer.

Vanavond volgen nog een aantal erg actieve buien met rukwinden tot 90 km per uur en kans op hagel en onweer. In de nacht wordt het rustiger en droger. De minima schommelen tegen de ochtend rond 4-5 graden.

Morgen start met brede opklaringen, maar later wordt het weer grijs met wat lichte motregen. De maxima liggen dan rond 10 graden. Dinsdag blijft het ook overwegend grijs. Er is veel bewolking met maxima rond 12 graden. Er kan tijdelijk wat lichte regen vallen. Woensdag profiteren we tijdelijk van een wig van hoge luchtdruk, en zijn er meer zonnige perioden. Het is dan opnieuw rond 11-12 graden en droog.

Noodnummer 1722 actief

Wie storm- en waterschade lijdt en van de brandweer nodig heeft, kan een aanvraag indienen via het e-loket op www.1722.be, of het nummer 1722 bellen. "Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn", stelt de overheidsdienst.

Het KMI kondigde bovendien code geel af wegens rukwinden, en dat in het hele land. De waarschuwing blijft tot zondag in de late namiddag en tot na middernacht aan de kust.

Veerboten varen niet uit

Vooral aan de kust zijn er zware rukwinden die kunnen oplopen tot 90 kilometer per uur, of zelfs meer. De veerdiensten van Nieuwpoort en Oostende hebben daarom beslist dat er vandaag geen veerboten zullen uitvaren.