Rustig en zonnig, wel opletten voor ijsplekken

We krijgen een rustige februaridag met maxima tussen 6 en 8 graden, een zwakke tot matige zuidwestenwind en vrij veel zon met enkele wolken.

Vanavond en vannacht is het helder met snel afkoelende minima. Tegen de ochtend is het tussen -1 en -3 graden met overal vorst aan de grond en kans op een lokale gladde plek.

Morgen krijgen we ook eerst zon, maar dan nemen wind en wolken wel toe, later op de dag gevolgd door een storing die regen brengt, mogelijk voorafgegaan door wat natte sneeuw. Het wordt een graad of 6.

Ijsplekken

Door de regen of neerslag van de afgelopen uren kan het hier en daar wel glad zijn op de weg. Dat is zeker het geval in het zuiden van de provincie.