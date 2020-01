Rustig weer, na de middag opklaringen

Het is een rustige, maar veelal grijze ochtend. Vamniddag is de kans op opklaringen groter. Maxima rond een 4 tot 6 graden en een zwakke veranderlijke wind.

Vannacht kan het lichtjes vriezen, zeker daar waar opklaringen zitten. Het kan tegen de ochtend in de opklaringen landinwaarts een -2 tot -3 graden worden. Maar dat hangt af van hoeveel wolken er dan nog hangen.

Ook morgen een kalmere dag. Een hogedrukgebied houdt storingen even op een afstand waarbij we enkele droge dagen krijgen met veel minder wind. Het is ook dan wat minder zacht met temperaturen rond 4 tot 6 graden.

In de nacht naar woensdag zou het kwik opnieuw licht negatief kunnen worden, maar structureel winterweer levert dat zeker niet op.

Vanaf woensdag draait de wind al naar noord tot noordwest en schuiven er weer veel meer wolken binnen. Er is weinig of geen zon. Integendeel. Het zou best kunnen dat er woensdag gaandeweg de dag eens wat lichte regen of een buitje valt. Het is waterkoud met maxima rond een 6-tal graden.

