Rustig weer, veel wolkenvelden

Vanavond liggen de minima rond 2-3 graden, maar in de loop van de nacht lopen die geleidelijk weer wat op tot rond 4 graden tegen de ochtend. Het blijft zo goed als droog.

Morgenochtend komt er nog meer bewolking met oplopende neerslagkansen, maar behalve een lokaal drupje, blijft het droog. Het blijft fris met 5-6 graden een weer aanspannende noordelijke wind. Tegen de latere namiddag lopen de maxima naar 7-8 graden op aan zee, rond 6-7 landinwaarts.

Dinsdag krijgen we een zwaar bewolkte dag met slechts enkele korte opklaringen. Het is koud met maxima rond 4-5 graden en een koele zuidoostelijke wind.

Ook de rest van de week is het koel en wisselvallig, al lijken de temperaturen later in de week weer geleidelijk wat hoger te gaan zitten.