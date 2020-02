Rustige dag bij zo'n 10 graden

Vandaag wordt een rustige dag met brede opklaringen en wolkenvelden. De maxima lopen op naar een graad of 10. De westelijke en later zuidwestelijke wind is veel kalmer geworden en waait nog maar zwak tot matig.

Vanavond en vannacht lopen er veel meer wolken binnen en raakt het zwaar bewolkt tot betrokken met kans op wat licht gedruppel. Minima rond 6 graden.

In het weekend is de wisselvalligheid weer helemaal terug. Het blijft op zaterdag eerst droog, maar in de loop van de dag kan het wat gaan regenen. De wind piekt alweer makkelijk tot 75 km per uur. Zondag kan het intens regenen en ook weer stormachtig waaien met pieken van 80 tot 100 km per uur. We halen dan maxima rond 14 graden.

Maandag blijft het nog wisselvallig met kans op regen of buien en nog altijd erg veel wind. De maxima dalen dan naar een tiental graden.