Vanavond en vannacht opklaringen en wolken met wat nevel. Minima rond 5 of 6 graden.

Morgen is opnieuw wisselend bewolkt. Het is maximaal 11 graden.

Donderdag passeert een zwakke storing, en die zorgt voor wat lichte regen. Het is ook iets minder warm: 9 of 10 graden. De wind voert koelere lucht aan.

Daardoor krijgen we vanaf vrijdag iets lagere maxima, nog 8 of 9 graden. Vrijdag en in het weekend zijn wel rustige droge dagen. 's Nachts dalen de maxima tot net tegen het vriespunt.