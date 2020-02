(Smeltende) Sneeuw op komst

Vanmiddag komt er meer bewolking en dan loopt de buienkans geleidelijk op. Er kan dan al eens een periode met wat regen aan te pas komen of een aantal buien. Die kunnen zelfs een licht winters karakter krijgen met wat hagel, stofhagel of een donderklap. Zeker later in de middag wanneer een nieuwe buienlijn zich aandient. Het blijft stevig waaien uit het noordwesten, al neemt de wind wel geleidelijk wat in kracht af.

In de loop van de avond gaan felle buien vallen, opnieuw met kans op winterse neerslag en dat zou landinwaarts zelfs (smeltende) sneeuw kunnen worden waarbij die zelfs tijdelijk wat zou kunnen blijven liggen. Het is dan ook uitkijken voor eventuele lokale gladheid.