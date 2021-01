Sneeuw op komst: 2 tot 5 centimeter

Deze sneeuwzone breidt zich in de namiddag naar de rest van het land uit om het uiterste oosten op het einde van de namiddag of het begin van de avond te bereiken. We verwachten in de meeste streken een sneeuwlaag van 2 tot 5 cm of lokaal iets meer. De zuidenwind waait matig en aan zee later soms vrij krachtig.

Zaterdagavond sneeuwt het nog in het centrum en het oosten van het land. Volgende nacht is het vaak droog in het westen met slechts enkele regenbuien. In het centrum valt eerst nog wat smeltende sneeuw en later soms nog wat lichte regen. Over het oosten verwachten we nog steeds enkele sneeuwbuien. De minima worden zaterdagavond bereikt en liggen rond het vriespunt aan zee. Tijdens de nacht wordt het zachter.

Zondag is het wisselend tot zwaarbewolkt en trekken er vanaf het westen een paar regenbuien over het land. Vooral na de middag wordt het over het westen en het centrum overwegend droog. De maxima klimmen tot +6 graden aan de kust. Aan zee is de noordwestenwind vrij krachtig met rukwinden tot 50 à 55 km/ u, later overdag iets afzwakkend.