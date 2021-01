Sneeuw verwacht tegen de avond

Vanavond gaat het sneeuwen en die sneeuw kan wel eens blijven liggen. Lokaa kunner toch wel enkele centimeters vallen. Na de sneeuw blijft het koud en het is dan ook overal uitkijken voor gladde wegen. Minima rond het vriespunt, maar aan de grond vriest het overal.

Wisselvallige start van de week

Morgen krijgen we een licht wisselvallige dag met maxima rond 4 graden. In de ochtend kan nog een bui vallen, in de middag is het droog. De wind is eerst noordelijk, maar draait later op de dag terug naar het zuidwesten.

Vanaf dinsdag wordt het weer zachter. De bewolking neemt toe en er volgt regen. We halen dan een 6 à 7 graden.