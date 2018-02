Sneeuwzone trekt over de provincie

Een sneeuwzone trekt momenteel door onze provincie, maar voorlopig is er van grote hoeveelheden sneeuw of problemen nog geen sprake. Volg het hier.

Update 8.45 uur

De sneeuwzone is aan het opschuiven. Ondertussen valt ook in Poperinge en Ieper de eerste sneeuw.

Update 8.15 uur

De eerste sneeuw is ondertussen gevallen, aan de Westkust. Onder meer in De Panne en Koksijde ligt er een wit tapijtje. Dat is ook te zien op webcambeelden van aan zee. Aan de kust wordt maximaal 3 cm sneeuw verwacht. Lees hier het volledige weerbericht.

Update 8 uur

De sneeuwzone trekt iets later over het land dan gisteren voorspeld. Voorlopig ziet het er ook niet naar uit dat we erg veel sneeuw zullen krijgen. Gisteren riepen Wegen en Verkeer en het Vlaams Verkeerscentrum nog op om thuis te blijven.