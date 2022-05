Snel bewolking, later wat regen

We zijn de dag gestart met mooi weer, maar vanaf de Britse eilanden schuiven meer wolken binnen en mogelijk valt er tegen de avond al wat regen.

De wind trekt vandaag weer aan: aan zee tot zelfs zes beaufort. Ook in de provincie wordt die wind wat vlagerig. Meer dan 18 of 19 graden wordt het niet. Vanavond en vannacht enkele opklaringen.

Morgen halen we 20 graden, maar echt zonnig wordt het niet.

Vrijdag halen we nog 18 graden, en blijf het overwegend droog. In het weekend wordt het nog een paar graden frisser. Een klein buitje is niet uitgesloten. Ook na het weekend blijft het koel.