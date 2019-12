Snel weer wolken, regen en wind

Vanochtend is het eerst koel en kan het een graadje vriezen aan de grond.

Overdag is het eerst rustig, maar al heel snel komen er weer meer wolken en de dag eindigt met regen en wind. We halen daarbij maxima rond een 8 graden.

Vanavond en vannacht trekt een storing met regen en wind door de regio. Het kan soms weer hard waaien met uitschieters tot 50 km per uur. Minima daarbij rond ongeveer 7 graden.

Ook morgen is een erg wisselvallige dag. Eerst is het wel nog lang droog met een mix van wolken en opklaringen. Later neemt de bewolking toe met een aantal verspreide buien.

De rest van de week blijft het zeer wisselvallig met regelmatig regenzones die doortrekken. Het blijft ook hard waaien met van tijd tot tijd flinke uitschieters. Zowel op donderdag als op vrijdag trekken regenzones door met perioden van regen of buien en maxima rond 8-9 graden. In het weekeind gaan we zelfs weer vlotjes naar dubbele cijfers.

