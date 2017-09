Stapelwolken en lokaal een bui

Het is vandaag eerst licht bewolkt, maar gaandeweg ontstaan er stapelwolken en die groeien uiteindelijk uit tot lokale buien, zelfs met een donderslag.

Het is niet zo warm met maxima van 18 tot 19 graden, bij een zwakke noordelijke wind.

Vanavond verdwijnen de buien weer en wordt het uiteindelijk licht bewolkt tot helder met vorming van enkele nevel- of mistbanken. De minima dalen tegen de ochtend naar een graad of 10.

Morgen lossen de nevel en mist snel weer op en krijgen we opnieuw stapelwolken en uiteindelijk weer een paar lokale buien, maar duidelijk minder dan vandaag. Het wordt weer een graad of 19 bij een zwakke noordelijke wind.

Zondag is het veel beter. We houden het droog met flink wat zon en maxima die een graad of 20 halen. De wind komt nog steeds uit het noorden, maar waait erg zwak. Er verschijnen wel wat stapelwolken.

Maandag moet er nog een zwakke storing door met veel wolken en mogelijk een spatje regen. Het wordt opnieuw 19 à 20 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind.