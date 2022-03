Vandaag is koud gestart, maar met volop zonneschijn. Het wordt vanmiddag zachter met maxima rond 15 tot 16 graden bij een naar zuid tot zuidoost draaiende wind die zwak waait.

Vanavond en vannacht is het helder en koud met minima die weer rond of zelfs net iets onder het vriespunt uitkomen. Het is rustig met een heel zwakke zuidelijke wind.

Ook morgen krijgen we een erg zonnige dag met oplopende maxima. De zuidelijke wind blijft zwak waaien en we halen 15 tot 18 graden. Woensdag zien we een herhaling van het mooie weerbeeld: veel zon, geen wolken en een zwakke zuidelijke wind. Die voert zachte lucht aan met maxima rond 18 graden.