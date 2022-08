Start van lange hittegolf

Deze week wordt bloedheet. De start is voor vandaag, met een vergelijkbaar weerbeeld als gisteren: veel en brede opklaringen bij maxima rond een 23-tal graden, misschien wat meer. Er staat vandaag een noordelijke wind. Daarbij zijn er amper of helemaal geen wolken.

Vanavond en vannacht is het rustig en helder. De minima kunnen tegen de ochtend wel dalen naar een 11-12 graden. De hele volgende week trekt het zomerse weer door met gaandeweg de week weer maxima van 30 graden en meer. Dat zal al vanaf dinsdag/woensdag het geval zijn.

We beginnen daarbij morgen nog gematigd, maar toch wordt het dan alweer 25 tot 26 graden. Tegen dinsdag is dat rond 28 graden en woensdag halen we de 30. De hele week lang is er enkel maar zon met soms eens wat sporadische wolken, maar dat zullen er niet veel zijn. De wind draait gaandeweg van een noordoostelijke naar een zuidoostelijke hoek en waait meest zwak tot matig.

KUST:

Vandaag wordt een droge, zonnige dag met maxima opnieuw rond een graad of 20-21. De wind waait daarbij matig uit het noorden. Vanavond en vannacht is het helder en rustig bij minima rond 11-12 graden. Morgen krijgen we ook weer een volop zonnige dag bij maxima dan rond een 23-tal graden.