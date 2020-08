Steeds meer wolken en ook regen

Vanavond en vannacht zijn er perioden met soms intense regen bij erg zachte minima rond 18 graden.

Morgen zal het warmer worden, tot 29 graden, maar die dag sluiten we af met verspreide regen- of onweersbuien.

Vrijdag is het dan opnieuw afgekoeld naar 23 graden. Het is eerst zwaar bewolkt met kans op regen, later komen er opklaringen.

In het weekend is het licht wisselvallig. Zaterdag kan er een lokale bui vallen, zondag is het meestal droog. Het is op beide dagen vooraan de 20 graden, bij een meer westelijke wind.

