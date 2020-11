Steeds meer wolken maar droog

Eerst brede opklaringen vandaag, maar na de middag komen er meer wolken en de zon krijgt het steeds moeilijker. Het is zo'n 11 graden. De wind trekt aan vanuit het zuiden.

Vanavond en vannacht komt er dan lichte regen of motregen. De minima zakken naar zo'n zeven graden.

Morgen geleidelijkaan opklaringen. Het grijs verdwijnt en we krijgen een droge dinsdag met maxima rond 10 of 11 graden. De wind waait eerst matig, maar trekt aan later op de dag.

Woensdag wordt de betere dag van de week. Het is dan 11 graden met soms brede opklaringen.

Donderdag komt er een zwakke regenzone voorbij. Daarachter zit koele lucht, de temperaturen gaan vanaf eind deze week naar beneden.