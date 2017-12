Stevige rukwinden op komst

Volgende nacht verplaatst een kleine stormdepressie zich over of in de buurt van ons land. De zuidenwind trekt aan en het KMI verwacht daarbij voorlopig windsnelheden die kunnen oplopen tot 80 km/u. Op het einde van de nacht kan dat in sommige streken zelfs oplopen tot 90 km/u. De wind draait dan naar west tot zuidwest.

Tussen 1 uur en 11 uur geldt daarom 'code geel'. "Zulke wind en rukwinden hebben als effect dat het erg moeilijk wordt om met een geopende paraplu over straat te stappen, dat de grote takken van de bomen helemaal in beweging komen, er kleinere bomen kunnen omwaaien en er lichte schade kan aangebracht worden aan woningen door bijvoorbeeld verschoven dakpannen en/ of beschadigde schoorstenen", meldt het KMI. Aan de kust wordt geen gevaar verwacht.