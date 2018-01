Stevige rukwinden verwacht vannacht

Tijdens het tweede deel van de nacht kunnen de rukwinden oplopen tot 110 km/u en plaatselijk meer. Tegelijkertijd gaat het ook veel regenen en is er kans op een plaatselijk onweer. Code oranje betekent dat er "heel veel wind verwacht wordt met rukwinden die nog hoger liggen". De zwaarste pieken zijn te verwachten tussen twee uur en acht uur morgenochtend.

Ook morgenochtend zijn nog felle rukwinden en buien mogelijk. Pas in de namiddag wordt het rustiger met minder wind en buien. Maxima dan rond 8-9 graden.

Tijdens de tweede helft van de week blijft alles zoals het is. Wind, wolken, regen en buien blijven de regie voeren over ons weerbeeld met vaak veel regen en wind en aanhoudend zachte maxima. In het weekeind wordt het rustiger en droger.

Een gewaarschuwd man...

Heel wat steden en gemeenten sluiten bossen en parken. Via sociale media waarschuwen ze hun inwoners. Hieronder vind je een overzicht.