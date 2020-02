Storm Dennis raast over België

Aan de kust is deze voormiddag een windkracht van 9 beaufort gemeten. Dat maakt van Dennis officieel een Belgische storm. Die trekt over de regio met felle windstoten en veel regen.

Dennis is officieel een Belgische storm. Dat heeft weerman David Dehenauw deze voormiddag op Twitter bevestigd.

9 Bft op meetpaal Westhinder. Dennis is nu ook officieel een Belgische storm. — David Dehenauw (@DDehenauw) February 16, 2020

De storm trekt op dit moment over onze regio. Vooral later op de middag kan het intens regenen. Het gaat ook weer stormachtig waaien met pieken van 80 tot 90 km per uur. Zelfs een windstoot van 100 km per uur is mogelijk. De maxima liggen rond 14 graden of zelfs nog wat meer.

Windsnelheden

In Zeebrugge werden al windsnelheden van 90 km per uur gemeten, de derde hardste windstoot van België op dit moment.

We kunnen nu officieel spreken over #storm #Dennis. In de loop van de namiddag komt een actief koudefront opzetten vanaf het westen met een aanwakkerende wind en rukwinden tot gemiddeld 80-100 km/u. Zojuist werd in het centrum van België (Bevekom) nog 101 km/u geregistreerd. pic.twitter.com/nGLLqcEjk8 — NoodweerBenelux (@NoodweerBenelux) February 16, 2020

In de late middag trekt een actief front met intense regen voorbij. Daarna klaart het wat op en kan de wind geleidelijk afnemen. Vanavond en vannacht vallen nog enkele verspreide buien. Daarbij kan eventueel een klap onweer zitten. De minima dalen naar 7-8 graden bij een geleidelijk afnemende en naar west draaiende wind.



Morgen blijft het nog wisselvallig met kans op regen of buien en nog steeds erg veel wind. De maxima dalen dan naar een tiental graden. Dinsdag en de dagen erna blijft het licht wisselvallig met regelmatig wat regen of buien. De temperaturen zitten dan meer rond een normale 8 à 9 graden.

Aan de kust

Vandaag krijgen we een stormachtige wind met rukwinden van 80 tot 90 km per uur. Tijdelijk is zelfs 100 km per uur mogelijk. Vooral later op de middag kan het wat harder regenen tijdens de passage van een actief koudefront. De maxima liggen rond een erg zachte 14 graden.

Vanavond en vannacht is er nog kans op een lokale bui. De wind draait naar west en neemt geleidelijk in kracht af. Morgen is het nog de hele dag erg onstuimig. Het waait nog altijd krachtig uit het Westen met uitschieters tot rond 75 km per uur. Er valt regelmatig wat regen of een felle bui.