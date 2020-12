In de loop van deze nacht en morgenochtend trekt een storm over ons land heen. Ze luister naar de naam Bella en kan rukwinden veroorzaken van tachtig tot honderd kilometer per uur.

We eindigen 2020 zoals we ermee begonnen zijn. Vannacht trekt namelijk storm Bella over ons land heen. De felle wind uit het zuid-zuidwesten kan snelheden halen tot zo'n honderd kilometer per uur.

Het zal dus opletten zijn voor afgebroken takken en vliegende dakpannen. West-Vlaanderen zou normaal echter moeten ontsnappen aan het zwaartepunt van de storm.