Storm gaat liggen na de middag

Een actieve regenzone zorgde voor langdurige regen boven West-Vlaanderen. In de ochtend vergezeld door storm Bella die voor windstoten tot 100 km per uur zorgde. Lokale schade is daarbij zeker mogelijk. Updates vindt u in ons livecenter.

In de namiddag nemen regen en wind af en komen er droge perioden, afgewisseld met buien. Die afname van de wind zal na de middag vrij snel gaan en tegen de avond is de wind fors afgenomen. Ook de regen is tegen dan opgehouden. De maxima blijven koel en zitten rond een 6 tot 8-tal graden.

Vanavond en vannacht keert de rust snel terug op de weerkaarten. Meest droog en vrij rustig, maar een bui is niet onmogelijk. Minima rond 3-4 graden tegen de ochtend en mogelijk vormt er zich wat nevel of mist.

Morgen kunnen we met nog buien te maken krijgen, verspreid over de dag. Het blijft koel, maxima rond 5-6 graden. 's Nachts dalen de temperaturen richting het vriespunt. Dinsdag meer van hetzelfde. Dichte wolken met kans op buien, aangestuurd door een zwakke wind.