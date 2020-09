Storm Odette neemt verder af in kracht

Vandaag blijft het nog een hele tijd hard waaien uit het noorden, met uitschieters tot 90 km per uur. In de namiddag neemt de wind wat in kracht af.

Er vallen heel wat buien, soms zelfs met een donderslag. Het wordt amper 16 graden.Vanavond en vannacht vallen er nog altijd enkele buien, vooral aan de kust. Het koelt af naar een 8-tal graden. De noordelijke wind neemt verder in kracht af.

Morgen opklaringen

Morgen zijn er eerst nog veel buien, in de namiddag krijgen we een aantal opklaringen met wolkenvelden. Het wordt opnieuw niet warmer dan een graad of 16.

Maandag kleine buien, dinsdag meer bewolking

Maandag krijgen we een kleine adempauze in al dat buiengeweld. Een laatste bui is mogelijk, maar de droge perioden met een mix van wolken en opklaringen overheersen, bij zo'n 18 graden en een matige westelijke wind. Dinsdag komt er weer meer bewolking opzetten en neemt de kans op een bui later op de dag toe. Maxima opnieuw rond 18 graden.