Storm op zee: staketsel in Nieuwpoort en strekdam in Oostende afgesloten

Een forse stormdepressie trekt door onze streken, er zijn later op de ochtend erg zware rukwinden mogelijk van meer dan 100 km per uur. Aan zee zelfs tot 110 km.

Deze ochtend werden op onze meetpaal Westhinder, 30km voor de kust, windsnelheden boven 9Bft of 75km/u gemeten en is het officieel storm op zee. In Nieuwpoort en in Oostende zijn het staketsel en de strekdam uit voorzorg afgesloten. De scheepvaart blijft doorgaan maar wordt nauwgezet opgevolgd. De golfhoogte bereikt dieper in zee pieken tot hoger dan vijf meter.

09:00. Overzicht van de meest recente #windstoten in de Benelux. In #Nederland zijn er reeds windvlagen tot 110 km/u gemeten. Aan de Belgische kust gaat dat vlot richting 90 km/u. In het binnenland voorlopig veelal tussen 60 en 80 km/u. #storm pic.twitter.com/hVDmrOLRbO — NoodweerBenelux (@NoodweerBenelux) March 11, 2021

Oostende luchthaven 104 km/u. — David Dehenauw (@DDehenauw) March 11, 2021

Om 11 uur in Middelkerke ook rukwinden gemeten tot 104 km/h — Frank Deboosere (@frankdeboosere) March 11, 2021

Na de middag luwt de wind langzaam. Het wordt een 12-tal graden. Eerst is het nog regenachtig, later komt de zon erbij en nog later volgen weer een aantal buien.

Vanavond moeten we een reeks buien verwerken. Daar kunnen enkele pittige exemplaren tussen zitten met mogelijk een donderklap.

Morgen en zaterdag blijft het flink onstuimig met veel wind. Vooral in de late middag en avond valt er regen.

