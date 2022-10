Supercel trekt over West-Vlaanderen

Tussen 18u en 20u trok een hevig onweer over West-Vlaanderen. In Gijverinkhove bij Avelgem vielen zelfs hagelbollen van twee à drie centimeter uit de lucht.

Vanavond trok een storing door onze provincie met enkele stevige regen- of onweersbuien, die op sommige plaatsen gepaard gingen met hagel en zware windstoten. Het KMI spreekt over windstoten tussen de 80 en 100 kilometer per uur of meer. Tijdens het felste onweer viel er tien tot twintig liter regen per vierkante meter op korte tijd.

Bekijk in de bovenstaande video de opvallendste beelden.

