Temperaturen de hoogte in: tot 16 graden

Het is daarbij veelal de hele tijd zwaar bewolkt tot betrokken met kans op wat verspreide lichte regen, maar geen grote hoeveelheden. Meestal is het gewoon ook droog. De zuidelijke waait daarbij matig.

Vanavond en vannacht is het ook aanhoudend zwaar bewolkt tot betrokken met minima rond een 11 graden. Gaandeweg de nacht zijn er perioden met wat lichte regen mogelijk, al zullen ook dan de droge perioden overheersen. De naar zuidwest draaiende wind blijft matig waaien.

Morgen lijkt op vandaag al is ook dan in de loop van de dag wat regen of een bui zeker niet uitgesloten. Die kans wordt zelfs wat groter en de naar zuidwest gedraaide wind trekt morgen wat meer aan. De maxima blijven ook op donderdag rond een 15-tal graden zitten.

Vrijdag lijkt een echte verregende dag te gaan worden met flink wat regen die intens kan zijn. We halen dan nog een graad of 13 bij een matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind.