Temperaturen stijgen tot 22 graden

Dit weekend is het rustig, vrij zonnig en zachter. De maxima kunnen dan al oplopen richting de 20 graden bij een droog weerbeeld.

Zowel vandaag als morgen staat er een zwakke tot matige noordoostelijke wind bij maxima rond 20 tot 22 graden in het binnenland en 16 tot 18 graden aan de kust. Er is veel zon, al passeren er ook af en toe enkele wolkenpartijen. Vanavond koelt het langzaam af met tegen de ochtend minima rond een graad of 8. Er kan bovendien wat nevel opduiken.

Ook morgen is de zon volop aanwezig met amper of geen wolken meer in het binnenland. De maxima lopen dan op naar een 22-tal graden bij een zwakke tot matige noordoostelijke wind. Aan de kust blijven de wolken echter wel wat hangen, met maxima van 18 à 19 graden.

Volgende week zomers warm

Ook volgende week trekt het betere weer zich door. Tegen het midden van de week zou het zelfs zomers warm kunnen worden met maxima rond 25 graden.