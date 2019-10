Tijdelijk droog, maar veel bewolking

We krijgen vandaag tijdelijk een iets betere dag.

Een mobiele wig van hoge luchtdruk houdt storingen even op een afstand en het blijft droog bij temperaturen rond een graad of 16. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking snel weer toe en het raakt al snel zwaar bewolkt tot betrokken bij een aanwakkerende wind.

Het kan de hele avond en nacht regenen bij zachte minima rond 12-13 graden en een flinke doorstaande zuidwestelijke wind.

Morgen trekt de regen snel weg en krijgen we een erg wisselvallige dag. Nieuwe perioden met regen of buien zijn nooit ver weg bij een flinke zuidwestelijke wind en maxima rond 17 graden.

