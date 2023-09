Toenemende bewolking maar wel zacht, tot 22 graden

Vandaag start nog met brede opklaringen, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het is wel zacht bij maxima rond 22 graden, bij een matige zuidelijke wind.

Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt tot betrokken. Het gaat wat harder waaien, aan zee tot 5 Bft. De minima zijn met 14 graden erg zacht.

Morgen is het zwaar bewolkt tot betrokken maar wel droog, al is een enkel drupje regen niet uitgesloten. We halen maxima rond 20 graden bij een matige zuidwestelijke wind die in de loop van de dag wat in kracht afneemt.

Vrijdag trekken er enkele zwakke storingen door de provincie met mogelijk een drupje regen of een lichte bui. We halen nog altijd makkelijk 20 graden.

In het weekend keert het nazomergevoel wat terug met veel zon en temperaturen vooraan de 20 graden.