Tropisch warm, op naar de 32 graden

Vanavond koelt het maar heel traag af. Pas laat in de avond gaan we weer onder de 25 graden zitten. En tegen de ochtend halen we nog altijd temperaturen rond de 20 graden.

Morgen wordt het nog warmer, tot 34 graden. Net als vandaag is het zeer zonnig met wat hoge wolkensluiers. Later op de dag wordt de wind noordwestelijk en koelt het een paar graden af.

Woensdag zit de wind de hele dag in een noordelijke hoek en wordt het minder warm, maar we halen nog altijd 24 tot 27 graden.

Donderdag en vrijdag wordt het weer warmer. De wind neemt af en draait tegen het einde van de week weer naar het zuiden. Het blijft zonnig met af en toe wat sluierwolken.