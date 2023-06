Tropisch weekend op komst

Vandaag kunnen er hier en daar enkele wolken aan de hemel verschijnen. De temperaturen kunnen daarbij wel oplopen tot 25 graden in het binnenland en 19 graden aan de kust. De noordoostelijke wind waait zwak tot matig.

In de late namiddag kunnen er net als gisteren landinwaarts enkele lichte lokale regenbuien ontstaan. Vanavond en vannacht zakken de minima tot rond 13 graden.

Oostelijke wind

Morgen lopen de temperaturen verder op en krijgen we over zo goed als de hele provincie 25 graden. Op sommige plaatsen kan de temperatuur zelfs oplopen tot 28 graden. Ook aan zee wordt het veel warmer. De wind neemt er af en zal draaien naar het oosten.

Zaterdag tot 30 graden

In het weekend komt op zaterdag de tropische grens van 30 graden in zicht. Dankzij de warme lucht die de oostelijke wind aanvoert, gaan we aan de kust ook richting 25 graden. Zondag zorgt een zuidwestelijke wind weer voor minder warme lucht, maar toch wordt het nog makkelijk 25 graden en meer. Zowel zaterdag als zondag zou een bui kunnen vallen.