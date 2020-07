Het is de allerwarmste 31 juli sinds het begin van de metingen. De allereerste tropische dag ook, want om twaalf uur vanmiddag werd in Ukkel al de dertig gradengrens bereikt, tegen vijf uur vanavond ging het kwik vlot over de 35 graden.

In West-Vlaanderen lagen de maxima nog hoger dan in het centrum van het land. De warmste plekken was de Westhoek, in de buurt van de Franse grens liepen de temperaturen lokaal op tot 38,5 graden. In Waregem is rond vijf uur vanavond 37,4 graden opgemeten. Aan de kust is het een fractie koeler met maxima tot 34 graden, gemeten in Knokke-Heist. Vannacht koelt het maar heel traag af met kans op een lokale onweersbui. Morgen is het ruim tien graden frisser.