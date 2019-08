Vandaag is nog een laatste bui mogelijk, maar meestal is het droog en wisselend bewolkt.

Het kan een graadje zachter worden met maxima tot rond 22 graden. De zuidwestelijke wind zwakt verder af.

Vanavond en vannacht

Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder bij minima die naar een frisse 8 graden kunnen dalen. De vorming van een lokale nevel- of mistbank is daarbij zeker mogelijk.

Morgen

Vanaf morgen lopen de maxima weer fors op. Tegen het einde van de week zelfs naar zomerse waarden rond 25 graden of meer. Het is dan droog met geleidelijk ook steeds meer zon. Zondag kan het zelfs 30 graden worden.