Vanaf woensdag meer zon en warmer

Dat alles bij maxima tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekken nevel en lage wolken binnen en slaat de lucht dicht. Het blijft matig waaien uit het noorden met minima die tegen de ochtend dalen naar een 13-tal graden.

Opklaringen vanuit het binnenland

Morgen maandag starten we de nieuwe werkweek grijs en nevelig met een flinke noordelijke wind. Het is wachten tot in de late namiddag voor opklaringen vanuit het binnenland. De maxima liggen tussen 18 graden aan zee, elders stijgt het kwik tot 21 graden.

25 graden of meer

Ook dinsdag is het eerst grijs en is het wachten tot de zon er door geraakt. Dat lukt dan wel vlotter met maxima die een graadje hoger uitpakken dan op maandag. Vanaf woensdag draait de wind naar het oosten en krijgen we meer zon en wordt het warmer. De maxima halen later in de week zelfs weer vlotjes 25 graden of meer, maar ook de kans op onweer stijgt dan weer.