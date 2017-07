Vandaag flirten met 30 graden

Vandaag flirten we met de 30 graden, al verschijnen er ook hoge wolken en later stapelwolken.

Zondagochtend is het op de meeste plaatsen zonnig of licht bewolkt. Vanuit het noordoosten van Frankrijk schuift al snel hoge bewolking over ons land.De maxima liggen tussen 22 graden in de Hoge Venen en 27 graden in het westen van het land. Tijdens de nacht van zondag op maandag verwachten we in de zuidoostelijke helft van het land felle buien met onweer maar in onze provincie blijft het waarschijnlijk droog.

Maandag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt. Ook dinsdag wisselvallig met soms buien en tussendoor enkele opklaringen. Woensdag verwachten we eerst regen en later overdag buien. Het wordt gevoelig koeler met maxima van 18 tot 22 graden.

Weer aan de kust:

Het wordt een mooie zomerdag met volop zon en hoge maxima rond 23 tot 24 graden. De wind is matig en komt uit het noordoosten. In de loop van de middag komen er geleidelijk wat wolkenvelden. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt bij zachte minima rond 16 graden.

Morgen krijgen we een wisselvallig weerbeeld met opklaringen, wolkenvelden, maar ook perioden met wat regen of verspreide buien, eventueel met een donderklap. De maxima leveren een paar graden in.