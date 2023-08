Vandaag nog veel zon en droog

Vandaag is er veel zon, zijn er soms wat wolken en we halen mooie maxima tot 26 graden. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten.

Vanavond koelt het maar traag af, we krijgen dus nog eens een warme zomerse avond. In de nacht dalen de temperaturen naar 15 graden. Tegen de ochtend is er kans op een onweersbui.

Morgen zou het nog warmer kunnen worden, tot 27 graden, door de zuidoostelijke wind. De kans op felle regen- of onweersbuien is het grootst in de voormiddag, maar ook na de middag blijft het wisselvallig met mogelijk enkele buien.

Vrijdag halen we maar 23 graden meer en de kans op onweer en buien blijft heel groot.

In het weekend vallen we terug op een wisselvallig weerbeeld met een mix van wolken en zonnige perioden, en op beide dagen kans op lokale buien.