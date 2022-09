Vandaag tot 25 graden

Vanavond koelt het dan weer langzaam af met nog lang aangename temperaturen boven de 20 graden. Tegen de ochtend dalen de minima naar een 14-15 graden. Het blijft licht bewolkt.

Ook morgen is het zacht en zomers warm met maxima tot rond 23 graden, maar wie weet valt er tegen het eind van de dag toch een lokale regen- of onweersbui. Vooral in de avond en in de nacht naar woensdag zijn er dan regen- en onweersbuien te verwachten.

Vanaf woensdag krijgen we weer koeler weer met maxima rond of zelfs onder 20 graden. Het is dan droog, maar telkens wisselend bewolkt.