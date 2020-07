Vandaag zomerse temperaturen, morgen snikheet

Vandaag krijgen we zomerse maxima van 25 graden en meer. Er is enkel maar zon en amper of geen bewolking meer bij een zwakke noordoostelijke tot oostelijke wind.

Aan zee komt er vanmiddag tijdelijk een zeebriesje te staan. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt maar heel langzaam af tot rond een 15 graden tegen de ochtend.

Tropische temperaturen

Morgen ontploft het kwik. Aan zee gaan we naar 31-32 graden, in het noorden van de regio tot rond 33-34 graden. Centraal noteren we 35 graden en aan de Frans-Belgische grens zelfs pieken van 36 tot 38 graden. Ook onze steden worden morgen bloedheet. De dag verloopt erg zonnig met een naar oost tot zuid draaiende wind.

Morgen kan er tegen het eind van de dag wat meer bewolking opduiken en in de avond en nacht naar zaterdag komt daar eventueel een lokale regen- of onweersbui van.

Zaterdag is het eerst nog warm, maar later op de dag draait de wind naar het westen en komt koelere lucht binnen. We halen dan nog 23 tot 27 graden.

Bekijk ook

Wil je meer weten over het weerbericht voor de komende dagen? Of ben je op zoek naar achtergrondinformatie bij weerfenomenen? Bekijk de website van onze weerman Geert Naessens.