Vandaag zonnig, in de namiddag meer bewolking

Vandaag start zonnig, maar vooral later in de middag komen er tijdelijk weer meer wolken en meer wind door een doortocht van een zwakke storing, maar regen brengt die niet. De temperaturen veranderen amper en halen een 21-22 graden landinwaarts tot rond 16 graden aan zee.

Vanavond is het vrij winderig. De wind neemt vannacht terug af, maar verdwijnt niet volledig. Het koelt tegen de ochtend af naar een 8-9 graden.

Ook morgen is er weer veel wind en spant die gaandeweg weer naar een 4-5 Bft aan. Het is dan weer een graad of 2 koeler.

Ook dinsdag is het weer wat minder zacht met maxima rond 18-19 graden. Aan zee telkens 3-4 graden minder en er blijft een storende noordelijk wind staan.

De rest van de week zou het dan geleidelijk aan weer wat zachter worden met veel zon. Er blijft wel een noordoostelijke wind staan, al lijkt die later in de week wel af te nemen.