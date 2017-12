Vanmorgen sneeuw, na de middag regen

Tegen de middag gaat dat over in regen bij maxima die in de middag weer naar een graad of 7 oplopen. We krijgen daarbij een felle en snel aantrekkende wind die naar het noordwesten draait en aan zee aantrekt tot 7-8 Bft met uitschieters tot tegen de 100 km per uur.

Vanavond en vannacht wordt het opnieuw rustig en draait de wind weer naar het zuidwesten, maar in de opklaringen kan het opnieuw gaan vriezen en kan het weer erg glad zijn tegen de ochtend.

Ook maandag wordt een kletsnatte dag met opnieuw sneeuwval in de loop van de dag. En ook die blijft weer liggen bij maxima rond het vriespunt en een stevige oostelijke tot noordoostelijke wind.

Ook de daaropvolgende dagen blijft het erg wisselvallig met dikwijls veel regen of buien, al dan niet winters, en aanhoudend koude temperaturen.